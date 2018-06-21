Бандиты убили в Мексике двух кандидатов в главы муниципалитета

За десять дней до всеобщих выборов в Мексике в штате Мичоакан были убиты два кандидата в главы двух разных муниципалитетов.

Об этом в четверг сообщает информационный портал Excelsior, отмечая, что Фернандо Анхелеса Хуарес – кандидата Партии демократической революции на должность главы муниципалитета Окампо – злоумышленники расстреляли утром в четверг, подкараулив его на выходе из дома.

Накануне вечером вооруженные бандиты убили Омара Гомеса Лукатеро независимого кандидата в мэры Агилильи, также расстреляв его на выходе из дома, когда политик направлялся на предвыборный митинг.

Напомним: ранее СМИ приводили данные аналитической компании Etellekt, согласно которым, в ходе данной избирательной компании в Мексике на 9 июня от рук преступников погибли 112 политиков, в том числе 14 зарегистрированных кандидатов. Всеобщие выборы пройдут в Мексике 1 июля 2018 года.