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21:57   21 Июня 2018
Весь мир

Бандиты убили в Мексике двух кандидатов в главы муниципалитета

Бандиты убили в Мексике двух кандидатов в главы муниципалитета

За десять дней до всеобщих выборов в Мексике в штате Мичоакан были убиты два кандидата в главы двух разных муниципалитетов.

Об этом в четверг сообщает информационный портал Excelsior, отмечая, что Фернандо Анхелеса Хуарес – кандидата Партии демократической революции на должность главы муниципалитета Окампо – злоумышленники расстреляли утром в четверг, подкараулив его на выходе из дома.

Накануне вечером вооруженные бандиты убили Омара Гомеса Лукатеро независимого кандидата в мэры Агилильи, также расстреляв его на выходе из дома, когда политик направлялся на предвыборный митинг.

Напомним: ранее СМИ приводили данные аналитической компании Etellekt, согласно которым, в ходе данной избирательной компании в Мексике на 9 июня от рук преступников погибли 112 политиков, в том числе 14 зарегистрированных кандидатов. Всеобщие выборы пройдут в Мексике 1 июля 2018 года.

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Автор: Александр Люблинский
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