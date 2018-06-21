Москва и Анкара обсудили развитие расчетов в национальных валютах

Рабочая группа России и Турции по банковскому и финансовому сотрудничеству обсудила развитие двусторонних расчетов в национальных валютах.

Соответствующее заявление сделал Центробанк РФ в четверг. Заседание рабочей группы прошло в Калининграде.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили перспективам развития двусторонних расчетов в национальных валютах, созданию ликвидного биржевого рынка «российский рубль — турецкая лира», который нужен для формирования прямых котировок национальных валют без посредничества других валют. Кроме того, обсуждались вопросы межбанковского сотрудничества, перспективные внедрения новых инструментов в процесс сотрудничества России и Турциии.

Сторонам удалось договориться продолжить контакты, направленные на популяризацию использования национальных валют в денежных расчетах по внешнеторговым контрактам, а также реализацию ряда общих проектов. В заседании участвовали представители кредитных организаций из двух стран, Московской биржи, Стамбульской фондовой биржи и экономических ведомств турецкого государства.