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 Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления

Более 500 человек эвакуировали из ТЦ «Аура» в Ярославле из-за задымления
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21:35   21 Июня 2018
Россия

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

В четверг в Махачкале произошла драка со стрельбой, в результате которой погиб один человек и еще один получил ранение.

Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Республики Дагестан сообщает РИА Новости. Отмечается, что инцидент с применением огнестрельного оружия произошел на улице Шеполдаева

«Двое мужчин получили огнестрельные ранения, один из них в последующем скончался в больнице», - сообщили в полиции Махачкалы, отметив, что несколько участников драки со стрельбой успели скрыться с места происшествия.

По факту гибели человека и ранения еще одного проводится расследование. С места драки следователи изъяли гильзы. Для поиска скрывшихся участников драки в городе объявили план «Перехват».

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Автор: Александр Люблинский
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