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21:26   21 Июня 2018
Весь мир

Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

Американский Лидер Дональд Трамп сообщил о том, что рассматривает возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным уже в июле этого года.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг. 

«Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле»,  — приводит агентство слова американского президента.

Ранее глава Белого дома уже не раз говорил о планах встретиться с Путиным. В эфире телеканала Fox News Трамп заявил, что, вероятно, скоро встретится с главой России.

Вскоре разговоре с журналистами Трамп заметил, что встреча с российским коллегой возможна летом. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял о том, что понимания у сторон по возможной встрече президентов России и Соединенных Штатов к настоящему времени нет.

В свою очередь Путин говорил, что главы многих государств изъявили желание оказать содействие в проведении встречи президентов двух держав, в том числе Австрия. Стоит отметить, Трамп ранее несколько раз отмечал, в том числе и во время своей предвыборной кампании, что планирует поладить с руководством РФ.

Представитель Совета по нацбезопасности США Гарретт Маркиc в четверг сообщил о том, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посетит в конце текущего месяца столицу РФ и обсудит организацию российско-американского саммита.

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Автор: Алла Ларионова
#встреча #россия #сша #путин #трамп
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