Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Нынешний директор департамента денежно-кредитной политики Центрального Банка Игорь Дмитриев объявил об уходе 23 июня.

С 26 июня исполняющим обязанности директора департамента денежно-кредитной политики станет текущий заместитель Дмитриева Андрей Липин. С 20 августа главой ведомства назначат Андрея Заботкина, который ранее возглавлял управление инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала».

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала Дмитриева компетентным и рассудительным профессионалом, знатоком своего дела. Она пожелала ему успеха в новых начинаниях.