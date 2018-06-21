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СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
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Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
21:01   21 Июня 2018
Весь мир

Китай предостерег США от жестких методов ведения переговоров

Китай предостерег США от жестких методов ведения переговоров

Метод «дубинки», который Соединенные Штаты любят применять на переговорах, сработает с Китаем. Об этом сообщил официальный представитель министерства коммерции КНР на  Гао Фэн.

Он также призвал американских коллег отказаться от попыток давления и шантажа. Кроме того, чиновник пригрозил Вашингтону жесткими ответными мерами.

В апреле Белый дом сообщил о намерении ввести торговые пошлины в 25% на 1,3 тысячи наименований китайской продукции, общая стоимость которой оценивается в 50 миллиардов долларов. В ответ КНР решила обложить налогом американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию.

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Автор: Надежда Егорова
#сша #китай #пошлины
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