Китай предостерег США от жестких методов ведения переговоров

Метод «дубинки», который Соединенные Штаты любят применять на переговорах, сработает с Китаем. Об этом сообщил официальный представитель министерства коммерции КНР на Гао Фэн.

Он также призвал американских коллег отказаться от попыток давления и шантажа. Кроме того, чиновник пригрозил Вашингтону жесткими ответными мерами.

В апреле Белый дом сообщил о намерении ввести торговые пошлины в 25% на 1,3 тысячи наименований китайской продукции, общая стоимость которой оценивается в 50 миллиардов долларов. В ответ КНР решила обложить налогом американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию.