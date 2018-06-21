Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Киев пока не подтверждает согласование визита уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, однако переговорный процесс в настоящее время продолжается.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу обмудсмена в четверг.

Ранее стало известно, что Татьяна Москалькова 23 июня собирается посетить главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в государственной измене.

Вышинский, который в настоящее время находится под арестом в СИЗО Херсона, написал заявление следователю, попросив дать ему разрешение на посещение его консулом России. Напомним, 15 мая этого года сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис, где работают корреспонденты агентства в Киеве. Они провели обыск в редакции, который затянулся на восемь часов. Одновременно в украинской столицы силовиками был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Ему вменяют поддержку самопровозглашенных ЛНР и ДНР и госизмену.

Суд в Херсоне уже спустя два дня арестовал журналиста на 60 дней без права внесения залога. Защита обжаловала данное решение в апелляционном суде Херсонской области, на что был получен отказ.