Мы в соц.сетях:
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
21:10   21 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Киев пока не подтверждает согласование визита уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, однако переговорный процесс в настоящее время продолжается.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу обмудсмена в четверг.

Ранее стало известно, что Татьяна Москалькова 23 июня собирается посетить главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в государственной измене.

Вышинский, который в настоящее время находится под арестом в СИЗО Херсона, написал заявление следователю, попросив дать ему разрешение на посещение его консулом России. Напомним, 15 мая этого года сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис, где работают корреспонденты агентства в Киеве. Они провели обыск в редакции, который затянулся на восемь часов. Одновременно в украинской столицы силовиками был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Ему вменяют поддержку самопровозглашенных ЛНР и ДНР и госизмену.

Суд в Херсоне уже спустя два дня арестовал журналиста на 60 дней без права внесения залога. Защита обжаловала данное решение в апелляционном суде Херсонской области, на что был получен отказ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #политика #москалькова #вышинский
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы