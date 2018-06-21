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 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

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 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
21:14   21 Июня 2018
Весь мир

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

В бразильском Рио-де-Жанейро полиция провела масштабную спецоперацию по ликвидации преступной группировки, к которой привлекла армейские подразделения, вертолеты и танки.

Как сообщает местный информационный портал Brasil de Fato, в ходе спецоперации были убиты шесть человек, а также был ранен 14-летний подросток.

При этом очевидцы сообщают, что в ходе спецоперации огонь по членам преступной группировки велся с вертолетов. Все убитые являются мужчинами в возрасте 20-30 лет.

Напомним: с февраля текущего года бразильские власти передали ответственность за обеспечение безопасности в Рио-де-Жанейро, который захлестнула волна насилия, вооруженным силам. По данным властей, за 2017 года в столице Бразилии были убиты 6 тысяч 700 человек, из них более ста были полицейскими.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #рио-де-жанейро #бразилия #общество #весь мир #спецоперация #вертолеты #танки #преступная группировка #шестеро погибших
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