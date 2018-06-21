Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

В бразильском Рио-де-Жанейро полиция провела масштабную спецоперацию по ликвидации преступной группировки, к которой привлекла армейские подразделения, вертолеты и танки.

Как сообщает местный информационный портал Brasil de Fato, в ходе спецоперации были убиты шесть человек, а также был ранен 14-летний подросток.

При этом очевидцы сообщают, что в ходе спецоперации огонь по членам преступной группировки велся с вертолетов. Все убитые являются мужчинами в возрасте 20-30 лет.

Напомним: с февраля текущего года бразильские власти передали ответственность за обеспечение безопасности в Рио-де-Жанейро, который захлестнула волна насилия, вооруженным силам. По данным властей, за 2017 года в столице Бразилии были убиты 6 тысяч 700 человек, из них более ста были полицейскими.