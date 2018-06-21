Двух подозреваемых в подготовке теракта задержали в Нидерландах

Нидерландская полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке террористического акта и участии в террористической организации.

Соответствующее заявление сделала прокуратура страны в четверг.

В Роттердаме в минувшее воскресенье стражи порядка задержали двух мужчин 22 и 27 лет по подозрениям в подготовке теракта. Ведомство отметило, что это было сделано после получения данных от нидерландской службы разведки и безопасности (AIVD).

По сообщению разведки, во время обыска в домах подозреваемых полицейские изъяли телефоны, USB-накопители и прочие носители информации. Задержанным разрешили общаться исключительно с адвокатами.

Правоохранители по-прежнему пытаются установить, есть ли твердые основания для подозрений. Как отмечает издание Volkskrant со ссылкой на представителя прокуратуры, чаще всего полученная от AIVD информация приводит к серьезным уголовным делам.