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 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

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Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

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 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

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20:51   21 Июня 2018
Весь мир

Двух подозреваемых в подготовке теракта задержали в Нидерландах

Двух подозреваемых в подготовке теракта задержали в Нидерландах

Нидерландская полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке террористического акта и участии в террористической организации.

Соответствующее заявление сделала прокуратура страны в четверг.

В Роттердаме в минувшее воскресенье стражи порядка задержали двух мужчин 22 и 27 лет по подозрениям в подготовке теракта. Ведомство отметило, что это было сделано после получения данных от нидерландской службы разведки и безопасности (AIVD).

По сообщению разведки, во время обыска в домах подозреваемых полицейские изъяли телефоны, USB-накопители и прочие носители информации. Задержанным разрешили общаться исключительно с адвокатами.

Правоохранители по-прежнему пытаются установить, есть ли твердые основания для подозрений. Как отмечает издание Volkskrant со ссылкой на представителя прокуратуры, чаще всего полученная от AIVD информация приводит к серьезным уголовным делам.

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Автор: Алла Ларионова
#нидерланды #общество #весь мир #тероризм
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