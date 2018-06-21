Европейцы могут получить статус постоянного резидента Британии после Brexit

Чтобы получить статус резидента, граждане Евросоюза должны предоставить сведения о доходах и заплатить сбор в размере 65 фунтов. Об этом сообщается на сайте Хоум Офиса.

Претендовать на такой статус смогут только те граждане Евросоюза, которые проживали на территории Соединенного королевства не менее пяти лет по состоянию на 2020 год. Статус резидента позволит им жить и работать на территории страны бессрочно.

Желающим остаться необходимо подтвердить личность и доказать отсутствие судимостей.

Ранее сообщалось, что комиссия по Brexit пришла к компромиссу по поводу таможенных, налоговых и торговых вопросов.