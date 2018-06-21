Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Украинский лидер Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой для ее визита к задержанным на Украине россиянам.

Об этом проинформировала уполномоченный украинской Рады Людмила Денисова.

Москальковой был запрещен въезд в Украину в связи с тем, что она нарушала порядок въезда на Крымский полуостров, заявила она. Однако теперь президент снял запрет и теперь уполномоченный по правам человека в России сможет приезжать на Украину.

Украинский омбудсмен отметила, что лично просила об этом Порошенко и он пошел ей на встречу.

Ранее российский и украинский лидеры Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории России и Украины. После этого омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Ранее Москалькова рассказала, в каких условиях содержится задержанный главред портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в украинском СИЗО. Об условиях содержания ей рассказала украинская коллега, которая отметила, что камера оборудована душем с горячей водой и отдельным туалетом.