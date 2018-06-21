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СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

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 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
20:47   21 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Украинский лидер Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой для ее визита к задержанным на Украине россиянам.

Об этом проинформировала уполномоченный украинской Рады Людмила Денисова.

Москальковой был запрещен въезд в Украину в связи с тем, что она нарушала порядок въезда на Крымский полуостров, заявила она. Однако теперь президент снял запрет и теперь уполномоченный по правам человека в России сможет приезжать на Украину.

Украинский омбудсмен отметила, что лично просила об этом Порошенко и он пошел ей на встречу.

Ранее российский и украинский лидеры Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории России и Украины. После этого омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Ранее Москалькова рассказала, в каких условиях содержится задержанный главред портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в украинском СИЗО. Об условиях содержания ей рассказала украинская коллега, которая отметила, что камера оборудована душем с горячей водой и отдельным туалетом.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #порошенко #украина #политика #москалькова #денисова #вышинский
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