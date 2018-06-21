Палестина официально присоединилась к ОЗХО

Государство Палестина стала членом Организации по запрещению химического оружия, об этом сообщается на сайте ОЗХО.

В заявлении, размещенном в четверг на официальном сайте ОЗХО, говорится:

«Государство Палестина стало государством-участником Конвенции по химическому оружию».

Там же сообщается, что после вступления в организацию Палестины, численность стран-участников ОЗХО составляет 193.

Напомним: в декабре 2017 года, после того, как президент США Дональд Трамп, заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о перенесении туда американского посольства из Тель-Авива, Палестина заявила, что намерена присоединиться к 22 международным договорам и конвенциям в знак протеста против этого шага Вашингтона.