Генсек ООН призвал США вернуться в ЮНЕСКО и СПЧ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделает все возможное, для того чтобы вернуть Соединенные Штаты в состав Совета по правам человека и ЮНЕСКО.

Об этом чиновник заявил, выступая на мероприятии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Ранее Гутерреш и Президент России Владимир Путин обсудили выход США из Совета, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Генсек ООН прибыл в Москву с двухдневным визитом 20 июня. В это же время, Вашингтон направил ООН официальное уведомление об одностороннем выходе из СПЧ.

Постоянный представитель страны при Всемирной организации Никки Хейли объяснила решение Белого дома нежеланием становиться частью организации, которая систематически нарушает права человека.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила Соединенные Штаты в игнорировании международных правил и норм.