Сборная Франции, обыграв команду Перу, вышла в плей-офф ЧМ-2018

В Екатеринбурге завершился матч второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2018 года между сборными Франции и Перу.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу французских футболистов. Единственный гол был забит на 34-й минуте игры французским нападающим Килианом Мбалле, который в свои 19 лет и шесть месяцев стал самым молодым за всю историю французской национальной сборной по футболу игроком, которому удалось забить мячи и на чемпионате Европы и на мировом первенстве.

Таким образом Франция, набрав шесть очков, лидирует в группе С. На втором месте в группе Дания, с четырьмя очками, на третьем – Австралия, у которой одно очко, сборная перу, не набравшая очков в двух матчах, на четвертом месте.