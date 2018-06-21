Мы в соц.сетях:
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
20:28   21 Июня 2018
Россия

Сборная Франции, обыграв команду Перу, вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Франции, обыграв команду Перу, вышла в плей-офф ЧМ-2018

В Екатеринбурге завершился матч второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2018 года между сборными Франции и Перу.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу французских футболистов. Единственный гол был забит на 34-й минуте игры французским нападающим Килианом Мбалле, который в свои 19 лет и шесть месяцев стал самым молодым за всю историю французской национальной сборной по футболу игроком, которому удалось забить мячи и на чемпионате Европы и на мировом первенстве.

Таким образом Франция, набрав шесть очков, лидирует в группе С. На втором месте в группе Дания, с четырьмя очками, на третьем – Австралия, у которой одно очко, сборная перу, не набравшая очков в двух матчах, на четвертом месте.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #франция #футбол #спорт #чм-2018 #чемпионат мира #общество #весь мир #чм #перу #чм2018 #франция - перу #группа с
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы