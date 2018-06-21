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 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

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20:26   21 Июня 2018
Весь мир

Мун Чжэ Ин: Россия занимает важное место во внешней политике Южной Кореи

Мун Чжэ Ин: Россия занимает важное место во внешней политике Южной Кореи

Россия занимает важное место во внешней политике Южной Кореи, заявил президент этой республики Мун Чжэ Ин на выступлении в российской нижней палате парламента.

Об этом проинформировали в пресс-службе Государственной думы. Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин прибыл 21 июня с официальным визитом в Россию по приглашению российского президента РФ Владимира Путина.

На встрече с российскими парламентариями корейский президент отметил, что в последнее время российско-корейские отношения очень динамично развиваются. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что за то время, когда Мун Чжэ Ина избрали главой государства, отношения Российской Федерации с Южной Кореей изменились и привели к договоренностям.

Володин также назвал главной задачей законодательное обеспечение договоренностей, которые достигаются на высшем уровне президентами двух стран.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #южная корея #мун чжэ ин
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