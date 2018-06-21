Горилла Коко, знавшая язык жестов и две тысячи английских слов, умерла в США

В американском штате Калифорния в возрасте 46-лет умерла горилла по кличке Коко, которая умела говорить на языке жестов, овладев более чем тысячей слов на нем, а также понимала порядка двух тысяч слов на английском языке.

ОБ этом в четверг сообщает издание Gorilla Foundation, отмечая, что известная во всем мире горилла скончалась 19 июня.

«Коко затронула жизни миллионов в качестве посла всех горилл и символа общения и эмпатии между видами. Ее очень любили и по ней будут сильно скучать», - говорится в опубликованном пресс-релизе.

Коко, относящаяся к виду западных равнинных горилл, родилась в Сан-Францисском зоопарке 4 июля 1971 года. В возрасте одного года ее начали обучать языку жестов и со временем освоила более тысячи слов на нем и могла общаться с окружающими. Благодаря Коко в 1974 году в Стэнфорде был основан Фонд Гориллы, существующий до сих пор.