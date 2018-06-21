Мы в соц.сетях:
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
20:09   21 Июня 2018
Весь мир

Горилла Коко, знавшая язык жестов и две тысячи английских слов, умерла в США

Горилла Коко, знавшая язык жестов и две тысячи английских слов, умерла в США

В американском штате Калифорния в возрасте 46-лет умерла горилла по кличке Коко, которая умела говорить на языке жестов, овладев более чем тысячей слов на нем, а также понимала порядка двух тысяч слов на английском языке.

ОБ этом в четверг сообщает издание Gorilla Foundation, отмечая, что известная во всем мире горилла скончалась 19 июня.

«Коко затронула жизни миллионов в качестве посла всех горилл и символа общения и эмпатии между видами. Ее очень любили и по ней будут сильно скучать», - говорится в опубликованном пресс-релизе.

Коко, относящаяся к виду западных равнинных горилл, родилась в Сан-Францисском зоопарке 4 июля 1971 года. В возрасте одного года ее начали обучать языку жестов и со временем освоила более тысячи слов на нем и могла общаться с окружающими. Благодаря Коко в 1974 году в Стэнфорде был основан Фонд Гориллы, существующий до сих пор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #происшествия #чп #смерть #калифорния #общество #весь мир #кончина #горилла коко #язык жестов #посол горилл #фонд гориллы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы