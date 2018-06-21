В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы

Два человека погибли при нападении на ночной клуб Medusa в турецком городе Бодрум.

Об этом сообщает в четверг издание Hurriyet. По информации газеты, еще четверо были ранены. Отмечается, что стрельбу в развлекательном заведении открыли четверо мужчин. В результате скончался владелец заведения Мехмет Сюренсей и певица Хаджер Тюлю.

В числе раненых — только граждане Турции.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, однако вскоре были задержаны сотрудниками дорожной полиции в районе города Манис, который расположен на западе Турции. Все детали случившегося, а также мотивы нападения в настоящее время устанавливаются.