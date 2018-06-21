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СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

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 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
20:33   21 Июня 2018
Весь мир

В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы

В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы

Два человека погибли при нападении на ночной клуб Medusa в турецком городе Бодрум.

Об этом сообщает в четверг издание Hurriyet. По информации газеты, еще четверо были ранены. Отмечается, что стрельбу в развлекательном заведении открыли четверо мужчин. В результате скончался владелец заведения Мехмет Сюренсей и певица Хаджер Тюлю.

В числе раненых — только граждане Турции.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, однако вскоре были задержаны сотрудниками дорожной полиции в районе города Манис, который расположен на западе Турции. Все детали случившегося, а также мотивы нападения в настоящее время устанавливаются.

 

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Автор: Алла Ларионова
#турция #стрельба #общество #весь мир #бодрум
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