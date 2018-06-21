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СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
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20:01   21 Июня 2018
Весь мир

ООН раскритиковала новое законодательство Венгрии

ООН раскритиковала новое законодательство Венгрии

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн счел новое законодательство Венгрии ксенофобским, поскольку оно криминализирует помощь нелегальным иммигрантам.

В среду венгерский парламент одобрил пакет законов, известных как «Стоп Сорос». Документ криминализирует помощь нелегальным иммигрантам, а также вводит ряд ограничения в отношении зарубежных неправительственных организаций.

По словам верховного комиссара, польские депутаты посягнули на фундаментальные права и свободы человека. Подобное законодательство противоречит международным стандартам и ценностям, подчеркнул он.   

Раад аль Хуссейн добавил, что Совет признает право Венгрии на суверенитет и защиту собственных границ, но новое законодательство является прямой угрозой безопасности беженцев и организаций, помогающих мигрантам 

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Автор: Надежда Егорова
#оон #венгрия #стоп сорос
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