ООН раскритиковала новое законодательство Венгрии

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн счел новое законодательство Венгрии ксенофобским, поскольку оно криминализирует помощь нелегальным иммигрантам.

В среду венгерский парламент одобрил пакет законов, известных как «Стоп Сорос». Документ криминализирует помощь нелегальным иммигрантам, а также вводит ряд ограничения в отношении зарубежных неправительственных организаций.

По словам верховного комиссара, польские депутаты посягнули на фундаментальные права и свободы человека. Подобное законодательство противоречит международным стандартам и ценностям, подчеркнул он.

Раад аль Хуссейн добавил, что Совет признает право Венгрии на суверенитет и защиту собственных границ, но новое законодательство является прямой угрозой безопасности беженцев и организаций, помогающих мигрантам