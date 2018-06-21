Памятник Александру Солженицыну появится в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин отдал поручение установить до 31 декабря в Москве памятник знаменитому на весь мир писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на директора Дома русского зарубежья имени А. Солженицына Виктора Москвина. Монумент, отметил он, будет установлен на улице, названной в честь литератора. По словам Москвина, это инициатива Дома русского зарубежья.

Ранее Министерство культуры РФ провело конкурс на лучший проект памятника. В нем приняли участие разные работы как из России, так и из-за границы — всего более 50. В результате был выбран проект народного художника России Андрея Ковальчука.