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 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

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Трамп и Путин могут встретиться в июле

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 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
19:54   21 Июня 2018
Россия

Памятник Александру Солженицыну появится в Москве

Памятник Александру Солженицыну появится в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин отдал поручение установить до 31 декабря в Москве памятник знаменитому на весь мир писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на директора Дома русского зарубежья имени А. Солженицына Виктора Москвина. Монумент, отметил он, будет установлен на улице, названной в честь литератора. По словам Москвина, это инициатива Дома русского зарубежья.

Ранее Министерство культуры РФ провело конкурс на лучший проект памятника. В нем приняли участие разные работы как из России, так и из-за границы — всего более 50. В результате был выбран проект народного художника России Андрея Ковальчука.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #памятник #общество #писатель #солженицын
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