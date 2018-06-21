США хотят отказаться от сотрудничества с Human Rights Watch

Белый дом намерен отказаться работать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch, а также с другими группами, не поддержавшими реформу Совета ООН по правам человека. Об этом сообщила США при ООН Никки Хейли.

В мае Вашингтон предложил проект резолюции об усилении Совета по правам человека ряду стран для изучения. Правозащитники призвали улучшить качество состава СПЧ и отказаться от предвзятой политики в отношении Израиля.

Как сообщила Хейли, США не получили ответа ни от одной страны, кроме Китая и России, которые высказались против реформы. Также в Белый дом направили совместное письмо 18 правозащитных организаций, в котором они просили страны-участниц Совета выступить против предложенной резолюции.

Поскольку Human Rights Watch выступили на стороне России и Китая в вопросе о защите прав человека, Вашингтон не хочет продолжать работу с организацией, резюмировала Хейли.