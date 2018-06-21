Дети нелегалов рассказали о побоях в Центре содержания в штате Вирджиния

В Центре содержания несовершеннолетних в американском штате Вирджиния дети нелегальных иммигрантов, разлученные с родителями, рассказали о случаях жестокого обращения со стороны охраны.

Об этом сообщает агентство Associated Press. О том, что детей до 14 лет выходцев из стран Латинской Америки в центре содержания несовершеннолетних Долины Шенандоа избивают, заковывают в наручники, привязывают к стульям с мешками на голове и оставляют на бетонном полу мерзнуть без одежды журналистам рассказали шестеро ребят.

15-летний уроженец Гондураса рассказал в частности, что его связывали так, что он не мог пошевелиться – от пяток до груди, а также о том, что ему на голову надевали мешок, в котором он задыхался.

«Там они тебя полностью контролируют», - рассказал подросток.

Рассказы детей-мигрантов подтвердила и одна из сотрудниц центра содержания, имя которой не называется. В частности, она рассказала о синяках и переломах у содержащихся там детей и подростков. При этом адвокаты Центра Шенандоа отказались подтвердить эти сведения.