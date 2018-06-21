Мы в соц.сетях:
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
19:48   21 Июня 2018
Весь мир

Дети нелегалов рассказали о побоях в Центре содержания в штате Вирджиния

Дети нелегалов рассказали о побоях в Центре содержания в штате Вирджиния

В Центре содержания несовершеннолетних в американском штате Вирджиния дети нелегальных иммигрантов, разлученные с родителями, рассказали о случаях жестокого обращения со стороны охраны.

Об этом сообщает агентство Associated Press. О том, что детей до 14 лет выходцев из стран Латинской Америки в центре содержания несовершеннолетних Долины Шенандоа избивают, заковывают в наручники, привязывают к стульям с мешками на голове и оставляют на бетонном полу мерзнуть без одежды журналистам рассказали шестеро ребят.

15-летний уроженец Гондураса рассказал в частности, что его связывали так, что он не мог пошевелиться – от пяток до груди, а также о том, что ему на голову надевали мешок, в котором он задыхался.

«Там они тебя полностью контролируют», - рассказал подросток.

Рассказы детей-мигрантов подтвердила и одна из сотрудниц центра содержания, имя которой не называется. В частности, она рассказала о синяках и переломах у содержащихся там детей и подростков. При этом адвокаты Центра Шенандоа отказались подтвердить эти сведения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#дети #сша #мигранты #политика #насилие #общество #весь мир #побои #вирджиния #иммигранты #избиения #центр содержания несовершеннолетних
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии
Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы