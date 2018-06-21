Уругвайские болельщики испугались «Спортолета»

Сборная Уругвая может полететь на матч с российской командой на том же самолете, на котором совершали перелет сборные Саудовской Аравии и Египта, проигравшие сборной России со счетом 5:0 и 3:1 соответственно.

Уругвайские болельщики выражают опасения по этому поводу в социальных сетях. Россияне, наоборот, радуются данному факту.

Речь идет о самолете авиакомпании «Россия», перекрашенного специально к мундиалю. Летательный аппарат назвали «Спортолет».

Уругвайцы, чья культура тесно связана с различными суевериями, уверены: противников сборной России возят на «Спортолете» неспроста. Однако, по данным издания «Frequent flyers», уругвайская команда все-таки полетит самолетом «Аэрофлота».

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. 32 футбольных сборных сыграют на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.