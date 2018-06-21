Лимонов отреагировал на невыход интервью с Познером на Первом канале

Первый канал накануне эфира отменил показ интервью с писателем и политиком Эдуардом Лимоновым, который подготовил для программы телеведущий Владимир Познер.

Участники интервью прокомментировали ситуацию корреспонденту Федерального агентства новостей. Лимонов отметил, что не знает, чем может быть мотивировано такое решение канала. Писатель подчеркнул, что корреспондент стал чуть ли не первым, кто ему об этом сообщил. Политик отметил, что не знает, как устроены все эти механизмы, не занимается пиаром и не в курсе таких дел.

Лимонов также выразил уверенность, что ничего возмутительно в интервью не было - он не ругался и следил за тем, чтобы выглядеть достойно. В ходе беседы с Познером поднималась тема демократии как справедливости. Он уточнил, что интервью длится где-то час.