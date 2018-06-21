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 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

СМИ: В Махачкале в драке со стрельбой погиб человек

 Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк

Глава департамента денежно-кредитной политики покинул Центробанк
Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

Власти Украины пока не подтвердили визит Москальковой

 Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину

Порошенко открыл Москальковой въезд на Украину
Трамп и Путин могут встретиться в июле

Трамп и Путин могут встретиться в июле

 Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек

Полиция Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации застрелила шесть человек
19:37   21 Июня 2018
Россия

Лимонов отреагировал на невыход интервью с Познером на Первом канале

Лимонов отреагировал на невыход интервью с Познером на Первом канале

Первый канал накануне эфира отменил показ интервью с писателем и политиком Эдуардом Лимоновым, который подготовил для программы телеведущий Владимир Познер.

Участники интервью прокомментировали ситуацию корреспонденту Федерального агентства новостей. Лимонов отметил, что не знает, чем может быть мотивировано такое решение канала. Писатель подчеркнул, что корреспондент стал чуть ли не первым, кто ему об этом сообщил. Политик отметил, что не знает, как устроены все эти механизмы, не занимается пиаром и не в курсе таких дел.

Лимонов также выразил уверенность, что ничего возмутительно в интервью не было - он не ругался и следил за тем, чтобы выглядеть достойно. В ходе беседы с Познером поднималась тема демократии как справедливости. Он уточнил, что интервью длится где-то час.

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Автор: Ольга Шпакова
#лимонов #интервью #первый канал #познер
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