Силуанов: В 2019 году пенсии проиндексируют на 7%

Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов также напомнил, что раньше пенсии индексировались на уровень инфляции предыдущего года.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, инфляция в будущем году сохранится на уровне 3%, поэтому правительство сможет выполнить указ президента России Владимира Путина о росте социальных пособий и пенсий в реальном выражении. Силуанов подчеркнул, что все необходимые меры для исполнения указа внесут в закон о Пенсионном фонде.

В мае глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Он поручил правительству обеспечить рост пенсий выше уровня инфляции.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о старте пенсионной реформы. К 2034 году мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63.