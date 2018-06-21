Киев ждет роста поставок оружия из США после принятия закона о нацбезопасности

Принятый Радой закон о национальной безопасности создает новые возможности для военно-технического сотрудничества Киева с Америкой и другими партнерами, считает глава Украины Петр Порошенко.

Это касается не только противотанковых ракетных комплексов Javelin, но и поставок другого вооружения, заявил он.

В законе о нацбезопасности в качестве одного из главных национальных интересов закреплено членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. Документ пока не подписан Порошенко. В Раде надеются, что Киев уже в июле получит план действий по членству в НАТО.

Американская администрация в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, в том числе Javelin.

Предыдущая администрация Барака Обамы на это не соглашалась, несмотря на уговоры Киева. 30 апреля Javelin были доставлены на территорию Украины.

Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружения на Украину, опасаясь, что такая мера вызовет эскалацию конфликта в Донбассе.