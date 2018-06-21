Вандалы разрисовали могилу Героя СССР на Украине
Радикалы испортили могилу Героя СССР Николая Кузнецова в украинском Львове.
Об этом сообщили в четверг местные СМИ. Отмечается, что инцидент имел место в ночь на 21 июня. Неизвестные нарисовали желтой краской трезубец и оставили на могиле надписи «враг УПА*» и «палач».
Эта же могила уже подвергалась нападению со стороны вандалов в прошлом году. Тогда ее разрисовали таким же образом.
* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда.