Минтруд опроверг слухи о едином прожиточном минимуме для пенсионеров

Министерство труда опровергло сообщения СМИ о планах ведомства установить единый прожиточный минимум пенсионера для всей страны.

В министерстве объяснили, что изменится не прожиточный минимум, а подход к определению данного показателя в субъектах Федерации. Уведомление о подготовке соответствующего документа разместили на официальном сайте для обсуждения проектов нормативных актов.

Изменения необходимы для того, чтобы избежать необоснованного уменьшения или увеличения прожиточного минимума в ряде регионов. Ведомство предложило рассчитывать размер прожиточного минимума, исходя из фактической величины данного коэффициента за второй квартал предыдущего года.

Доходы пенсионеров не уменьшатся, заверил Минтруд: в законодательстве прописана соответствующая норма. Из нее следует, что при пересмотре доплат к социальным пособиям, общую сумму выплат не может упасть по сравнению с предыдущим годом.