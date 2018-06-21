Чиновники Крымска могут отнять у семей с детьми-инвалидами квартиры, подаренные ранее

На протяжении последних пяти лет 11 семей в городе Крымске Краснодарского края ведут борьбу с местными чиновниками, пытаясь сохранить за собой квартиры, которые им выдала прежняя администрация.

Об этом в четверг пишет RT. В частности, сообщается, что администрация города Крымск, выделив в 2012 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным семьям и сиротам муниципальное жилье, как выяснилось позже, поступила незаконно, и теперь все они должны освободить квартиры.

Нынешний глава Крымска Анис Будагов в беседе с журналистами, заявил, что его преемник на данном посту Анатолий Разумеев, который в апреле 2018 года был осужден по статьям «Злоупотребление» и «Халатность», подарив пострадавшим от разрушительного наводнения 2012 года семьям квартиры, просто сделал «красивый жест», нарушив пори этом все существующие правила. При этом Будагов отмечает, что нашел юридическую возможность оформить квартиры на людей, которым они были подарены, но жильцы опасаются обмана и выселения.

По словам жильцов, Разумеев в 2012 году в торжественной обстановке вручил ключи от квартир 11 семьям – многодетным, с детьми-инвалидами и сиротам. Тогда же в администрации города отметили, что оформление документов на жилье будет проведено позже, так как на это потребуется время. Люди, поверив чиновниками, въехали в квартиры, сделали там необходимый ремонт и стали жить. Но черед два года к ним вновь пришли из администрации, на этот раз с требованием освободить муниципальные квартиры, так как выяснилось, что они являются служебными и проживать в них могут лишь работники муниципальных организаций. Большая часть этих квартир находятся в домах 37-К на улице Белинского и 37-Ж на улице Октябрьская, построенных Минобороны для семей военнослужащих и переданных в муниципальную собственность после страшного наводнения 2012 года для помощи пострадавшим. Все семьи, которых пытаются выселить, обратились в прокуратуру, но получили ответ, что действительно получили жилье незаконно и должны его освободить.

При этом выяснилось, сто семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи не могут воспользоваться своим правом оплачивать услуги ЖКХ с 50% скидкой, а должны платить в полном объеме, так как никто из них не имеет право получить прописку в квартирах, «подаренных» Разумеевым.

По словам нынешнего главы города, специалисты его администрации считают выходом из сложившейся ситуации трудоустройство взрослых членов семей в муниципальные учреждения, что дало бы им с семьями законное основание проживать в служебных квартирах, а спустя необходимое время перевести эти квартиры в их собственность.