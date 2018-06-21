Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии

Конфликт православных со славянами в Ливнах исчерпан, заверил «Политику Сегодня» врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Орловский меценат Сергей Клушин, построивший по согласованию с мэрией города Ливны «Славянский сад», впал в немилость к местному епископу Назарию. Движение «За трезвую Россию и здоровый образ жизни» священнослужитель заподозрил в идолопоклонничестве, а появившийся парк в послании к пастве назвал местом паломничества язычников.

«Большинство горожан не знают о том, что в парке возле храма святого Георгия Победоносца происходят культовые языческие собрания, в которых участвует молодежь, и приезжают жрецы, посвящая в языческие культы и культуру жителей нашего города», - предупредил он.

По сведениям Клушина, слова епископа в школах города приняли за истину в первой инстанции. И провели профилактические беседы с родителями и учениками. От слов к действию перешло казачество. Удальцы утром явились в парк и разломали песочницу.

«Я понимал, что нарушаю закон, но мне хотелось привлечь внимание общественности к этой проблеме, чтобы уже поскорее ее разрешить, - признался изданию «Уездный город» атаман станицы Ливенской Андрей Басенков. - Я не трогал спортивных сооружений, скамеек и так далее, только языческие символы и атрибуты. Выступал не против детей, как они говорят, а против язычества. Вы только подумайте, на детской песочнице колдовские символы!»

Колдовским казак счел, в том числе и славянский символ «Восходящее солнце», являющийся центральным в орнаменте флага Белоруссии. Именно в его форме была выложена песочница.

Вместо казака в Следственный комитет, однако, вызвали предпринимателя Сергея Клушина, заподозрив его в экстремизме. Впрочем экстремизма в песочницах парка следователи не нашли. Врио губернатора Андрей Клычков сообщил корреспонденту ИА «Политика Сегодня», что сейчас накал страстей противостояния православных и славян в городе спал.

«По моей информации ситуация успокоилась. Да, разбирались в этом вопросе, чтобы не допустить религиозных, идеологических столкновений. У меня нет данных, что в отношении активиста проходят какие-то новые проверки», — сказал Клычков.

Епископ Нектарий, первым разглядевший опасность парка для города, известен собственностью и неоднозначными высказываниями. В прошлом году журналисты нашли у священника автомобиль стоимостью шесть миллионов рублей. В митрополии машину назвали подарком и напомнили, что почитавшие Христа люди дарили ему дорогие одежды, которые он носил. Прежний глава региона, на тот момент действующий, Вадим Потомский вступился за епископа: