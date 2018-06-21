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Памятник Александру Солженицыну появится в Москве

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 Лимонов отреагировал на невыход интервью с Познером на Первом канале

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Вандалы разрисовали могилу Героя СССР на Украине

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 Киев ждет роста поставок оружия из США после принятия закона о нацбезопасности

Киев ждет роста поставок оружия из США после принятия закона о нацбезопасности
Дети нелегалов рассказали о побоях в Центре содержания в штате Вирджиния

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18:05   21 Июня 2018
Россия

ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы

ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подал документы на выдвижение на пост мэра Москвы. Его выдвинула Либерально-демократическая партия. Об этом сообщает «Интефракс».

О выдвижении Дегтярева на пост мэра ЛДПР объявила 20 июня. Главными пунктами предвыборной программы кандидата стала борьба с преступностью и развитие туризма в столице. Преодолевать муниципалльный фильтр партийному кандидату не нужно. 

В 2013 году Михаил Владимирович уже баллотировался на пост мэра: он набрал 2,8% голосов и занял пятое место.

Мэрские выборы в Москве пройдут 9 сентября.              

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Автор: Надежда Егорова
#лдпр #выборы мэра москвы #дегтярев
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