ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подал документы на выдвижение на пост мэра Москвы. Его выдвинула Либерально-демократическая партия. Об этом сообщает «Интефракс».

О выдвижении Дегтярева на пост мэра ЛДПР объявила 20 июня. Главными пунктами предвыборной программы кандидата стала борьба с преступностью и развитие туризма в столице. Преодолевать муниципалльный фильтр партийному кандидату не нужно.

В 2013 году Михаил Владимирович уже баллотировался на пост мэра: он набрал 2,8% голосов и занял пятое место.

Мэрские выборы в Москве пройдут 9 сентября.