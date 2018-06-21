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18:18   21 Июня 2018
Весь мир

Трамп заявил, что демократам не удастся открыть границы США для мигрантов

Трамп заявил, что демократам не удастся открыть границы США для мигрантов

Президент США Дональд Трамп высказался относительно позиции членов американской Демократической партии по вопросу миграции.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

«Демократы хотят открыть границы, где каждый может войти в нашу страну и остаться. Это мечта Нэнси Пелоси (лидер фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса США - прим.ред.). Этого не произойдет!», - заверил президент Соединенных Штатов.

Накануне Трамп подписал указ о прекращении практики разлучения семей нелегальных иммигрантов. 

Как гласит текст документа, который был распространен администрацией главы государства, Трамп дал поручение Минюсту США добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов Калифорнии так, чтобы оно разрешало семьям, которых местные власти задержали за незаконное пересечение границы, вместе прибывать в местах предварительного заключения до рассмотрения дела.

Кроме того, указ предусматривает поручение главам Министерства внутренней безопасности США и Пентагона способствовать подбору мест размещения семей нелегальных мигрантов и, если есть необходимость, строительства зданий соответствующего назначения.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #политика #трамп #весь мир #миграционная политика
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