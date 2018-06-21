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18:08   21 Июня 2018
Россия

Гудков без объяснения причин отказал в аккредитации журналисту ФАН-ТВ

Гудков без объяснения причин отказал в аккредитации журналисту ФАН-ТВ

Российский политик и общественный деятель Дмитрий Гудков, выступающий за свободу слова и СМИ, выборочно дает аккредитацию на съезд «Гражданской инициативы».

Об этом пишет Федеральное агентство новостей. В частности, в доступе на мероприятие партии было отказано корреспонденту ФАН-ТВ. Решение не аккредитировать сотрудника данного СМИ ничем не обосновали.

Позже пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов объяснил, почему ФАН-ТВ стал нежелательным гостем на съезде. Оказалось, что корреспонденту отказали в аккредитации в связи с тем, что данное СМИ якобы преследует Гудкова и якобы является пропагандистским ресурсом.

«Мы не считаем вас СМИ, поэтому не хотим с вами сотрудничать», — сказал по телефону Обухов Федеральному агентству новостей и бросил трубку.

РИА ФАН является официально зарегистрированным средством массовой информации. Отказ журналистам такого СМИ в доступе к мероприятиям является нарушением закона «О средствах массовой информации».

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Автор: Ольга Шпакова
#съезд #сми #аккредитация #фан #гудков #гражданская инициатива
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