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 ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы

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Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

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 Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

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17:49   21 Июня 2018
Россия

Эксперт: Нежелание Яшина бороться за сбор подписей обусловлено корыстью

Эксперт: Нежелание Яшина бороться за сбор подписей обусловлено корыстью

Политик Илья Яшин отказался встречаться с депутатами партии «Единая Россия» для того, чтобы собрать подписи, необходимые для выдвижения на пост мэра Москвы. Об этом он заявил в эфире программы Навальный Live.

«Моя программа направлена против «Единой России». Согласитесь, глупо убеждать членов партии в правильности моей программы, поскольку я — кандидат от оппозиции. Единороссам программа вряд ли понравится», — сказал Яшин.

Примечательно, что программу политика пока никто видел. Поэтому нельзя с уверенностью заявить о том, что программа у Яшина есть.

Ранее политик отказался от предложения муниципального депутата Владимира Дудочкина о создании дискуссионной площадки, где Яшин смог бы донести до «партии Власти» подробности избирательной кампании.

Российский правозащитник и политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Федеральным агентством новостей сказал, что считает Илью Яшина «либо дураком, либо провокатором». При этом эксперт подчеркнул, что политик не кажется ему глупым. По словам Мартынова, оппозиционер известен противоречивыми заявлениями. 

Эксперту также не понятно желание Яшина пренебречь муниципальным фильтром. Политолог подчеркнул: закон есть закон. Кроме того, продолжил Мартынов, в прошлом году политик провел широкую и довольно успешную кампанию в результате которой он стал муниципальным депутатом. Его деятельности никто не препятствовал, добавил эксперт.

Эксперт: Нежелание Яшина бороться за сбор подписей обусловлено корыстью

Политолог уверен, если Яшину наплевать на жителей Москвы, они с удовольствием ответят ему тем же. 

Он также предложил оппозиционеру приберечь провокации для зарубежных спонсоров. Мартынов объяснил, что таким образом политик стремится оправдать средства, которые ему выделили для предстоящих выборов: Яшин израсходует деньги, а затем заявит спонсорам, что ему не позволили зарегистрироваться в качестве кандидата.

По мнению политолога, мошенническая суть оппозиции не меняется. Разница между Навальным и его протеже только в том, что одного из них суд уже разоблачил, а другого еще нет, резюмировал эксперт.

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Автор: Надежда Егорова
#москва #политика #яшин
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