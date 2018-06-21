Опрос: почти 40 процентов американцев считают, что отношения США с РФ улучшатся

Порядка 40 процентов граждан Америки предположили, что в 2019 году отношения Америки с Россией и КНДР улучшатся.

Об этом AP, ссылаясь на опрос исследовательского центра NORC. Однако 26 процентов респондентов высказали противоположную точку зрения.

Около половины граждан США ожидают, что в ближайший год отношения США и их традиционных союзников - Канады и Британии - ухудшатся. Только 20 процентов опрошенных граждан США ожидают, что отношения, напротив, улучшатся.

В целом жители Соединенных Штатов настроены пессимистично относительно репутации своей страны в мире. Почти половина опрошенных считают, что в 2019 году Америка подпортит ее еще больше, но четверть опрошенных настроена оптимистично.

Опрос проводился в период с 13 по 18 июня. В нем поучаствовали 1 100 совершеннолетних граждан США.