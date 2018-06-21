Аристархова сняли с должности первого заместителя министра культуры РФ

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Текст документа опубликован на сайте Кабмина.

Владимир Аристархов руководил департаментом науки и образования. Курировал вопросы информатизации сферы культуры.

В 2012 году экс-заместитель министра пришел в ведомство на должность советника. Спустя год стал первым заместителем министра культуры Владимира Мединского.

Осенью 2016 года Аристархов раскритиковал выставку фотографий «Джок Стерджес. Без смущения». Он заявил, что фотокарточки нарушают законы нравственности, а действия организаторов являются провокационными. Фильм же «Матильда», снятый Алексеем Учителем, Аристархов назвал «хорошим и сильным». Летом 2017 года он подписал прокатное удостоверение киноленте.

Мединскому пришлось лично извиняться перед Константином Райкиным за оскорбительную критику Аристархова в адрес художественного руководителя «Сатирикона». Также Медведев в 2016-м году наложил высказывание на заместителя министра из-за неточностей в декларации о доходах.

Инцидент со снятием с проката фильма «Смерть Сталина» Аристархов тоже прокомментировал. Политик посчитал, что здесь нет проявлений цензуры.