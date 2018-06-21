CNN: Путин встретится с Трампом в середине июля

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин намерены провести встречу в ходе визита американского лидера в Великобританию на саммит НАТО в середине июля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Другой источник, близкий к администрации Белого дома сообщил, что Трамп хотел провести встречу в Вашингтоне, однако Кремль настоял на нейтральной территории. Скорее всего, переговоры состоятся столице Австрии — Вене, сообщает издание «ПолитРоссия», со ссылкой на западные СМИ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о возможном визите советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона в Москву. Даты визита пока не раскрываются.

«Насколько нам известно, такая поездка состоится. Пока это все, что мы можем сообщить». — подчеркнул Песков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на заседании стран-участниц Североатлантического альянса в Лондоне, отметил, что диалог между лидерами двух держав необходимо наладить, а их встреча никак не противоречит политике Альянса.