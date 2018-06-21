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16:57   21 Июня 2018
Россия

Москалькова: Выдаче Сенцова мешает двойное гражданство

Москалькова: Выдаче Сенцова мешает двойное гражданство

Согласно действующему законодательству РФ, выдача Украине осужденного Олега Сенцова невозможна до появления спецсоглашения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Также она отметила, что нужно установить правовой статус лиц, имеющих двойное гражданство — России и Украины. Обе стороны не намерены в данный момент обменяться арестованными Сенцовым и журналистом Кириллом Вышинским. Вопрос нельзя решить, пока не появится соглашение, которое обозначит статус задержанных.

Москалькова: Выдаче Сенцова мешает двойное гражданство

Сенцова приговорили к 20 годам колонии. Его обвинили в организации терактов в Крыму. Аналогичное решение вынесли сообщнику Сенцова Александру Кольченко. Срок меньше — 10 лет. Еще два фигуранта дела получили по семь лет.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #политика #москалькова #весь мир #сенцов #вышинский
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