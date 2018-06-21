Москалькова: Выдаче Сенцова мешает двойное гражданство

Согласно действующему законодательству РФ, выдача Украине осужденного Олега Сенцова невозможна до появления спецсоглашения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Также она отметила, что нужно установить правовой статус лиц, имеющих двойное гражданство — России и Украины. Обе стороны не намерены в данный момент обменяться арестованными Сенцовым и журналистом Кириллом Вышинским. Вопрос нельзя решить, пока не появится соглашение, которое обозначит статус задержанных.

Сенцова приговорили к 20 годам колонии. Его обвинили в организации терактов в Крыму. Аналогичное решение вынесли сообщнику Сенцова Александру Кольченко. Срок меньше — 10 лет. Еще два фигуранта дела получили по семь лет.