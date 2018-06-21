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16:58   21 Июня 2018
Весь мир

Юнкер назвал решение США ввести пошлины против Евросоюза нелогичным

Юнкер назвал решение США ввести пошлины против Евросоюза нелогичным

Повышение американских пошлин на импорт стали и алюминия из Европейского союза идет вразрез логике и историческому партнерству, считает председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

В ходе своего выступления в парламенте Ирландии он заявил, что торговля должна основываться на общепринятых правилах, доверии и надежном партнерстве. Решение Соединенных Штатов ввести тарифы для Европы противоречит логике и истории.

Ответ Америке должен быть выверенным и четким. Необходимо сделать все, чтобы защитить себя, заявил глава Еврокомиссии.

Накануне ЕК приняла регулирование, направленное на введение дополнительных пошлин на импорт ряда американских товаров в Европейский союз для ребалансировки ситуации в ответ на новые тарифы США на металлы. Оно начнет действовать 22 июня. Список товаров оценивается в 2,8 миллиарда евро.

Список импорта из США включает в себя, в частности, стальную и алюминиевую продукцию, а также товары сельскохозяйственной категории. Принятые Евросоюзом меры соответствуют правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

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Автор: Ольга Шпакова
#евросоюз #сша #политика #еврокомиссия #юнкер #пошлины
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