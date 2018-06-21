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 Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

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16:44   21 Июня 2018
Россия

Шанинка лишилась государственной аккредитации

Шанинка лишилась государственной аккредитации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Университет основал профессор Манчестерского университета Теодор Шанин.

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства. Глава Рособнадзора Сергей Кравцов сообщил, что такое заключение вынесено на основании специальной экспертизе.

О том, в чем конкретно заключаются претензии к университету пока не сообщается. Однако в июне ведомство опубликовало результаты проверки, согласно которым бакалавриат по направлениям «менеджмент» и «экономика и управление» не соответствует стандартам профессиональной подготовки. 

Глава Кафедры «Управление социокультурными проектами» не соответствует указанным в резюме квалификационным характеристикам, следует из результатов экспертизы. Кроме того, ВУЗ уделял недостаточное внимания преддипломной практике студентов.

Также эксперты сообщили об отсутствии специальных помещения для хранения учебного оборудования и проведения профилактического обслуживания. 

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Автор: Надежда Егорова
#аккредитация #шанинка #рособнадзор
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