Медведев встретился с президентом Южной Кореи

Стороны обсудили двусторонние отношения, чемпионат мира по футболу, а также ситуацию на Корейском полуострове.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что в последний раз они виделись в ноябре прошлого года в Маниле на полях Восточно-Азиатского саммита. С тех пор появилось множество новых тем для обсуждения.

Глава правительства подчеркнул, что визит южнокорейского лидера - важнейшее событие в российско-корейских отношениях. Особенно важным это представляется с учетом предстоящих масштабных переговоров между Мун Чжэ Ином и президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам этой встречи стороны подпишут пакет согласованных между правительствами документов.

Мун Чжэ Ин в свою очередь поздравил российского премьера с переназначением на пост главы правительства. Он также рассказал о своем выступлении в Госдуме, указав, что это отличная возможность поделиться с российским народом своим видением дальнейшего развития отношений Сеула и Москвы.

Южнокореец заявил, что два государства являются важнейшими партнерами друг для друга. Ведь новая северная политика Сеула, направленная на достижение мира на евразийском континенте, во многом напоминает программу Москвы по развитию Дальнего Востока и Сибири.