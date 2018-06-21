Вашингтон хочет добиться снижения торговых барьеров для американских компаний

Рост напряженности в торговых отношениях США с другими государствами объясняется желанием Вашингтона добиться снижения торговых барьеров для американских компаний.

Соответствующее заявление в четверг в интервью телеканалу CNBC глава Министерства торговли США Уилбур Росс.

Ранее президент страны Дональд Трамп поручил властям подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для дальнейшего введения на них дополнительных пошлин на 10%. Ранее глава Белого дома рассказал о решении ввести с 6 июля этого года таможенные сборы в размере 25% на ввозимую из КНР в США продукцию, общая стоимость которой оценивают в 34 миллиарда долларов. Политик заметил, что тарифы решено было ввести для того, чтобы подтолкнуть Пекин к изменению «его несправедливой практики ведения торговли в сфере технологий и инноваций».

В марте Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) сразу из ряда стран. Членам Европейского союза Вашингтоном была предоставлена отсрочка. С 1 июня этого года американские пошлины вступили в силу, что в европейских государствах рассматривают как первый шаг США к развертыванию масштабной трансатлантической торговой войны.