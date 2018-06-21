Трамп на G7 бросался в Меркель конфетами — СМИ

По информации телеканала CBS, президент США Дональд Трамп бросил конфеты в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель по окончании саммита G7.

Встреча «большой семерки» прошла в канадской провинции Квебек. Об инциденте телеканалу рассказал аналитик и глава компании Eurasia Group Иэн Бреммер.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Меркель пытались уговорить Трампа на подписание совместного коммюнике. Американский лидер сидел недовольный, поскольку остальные лидеры альянса «объединились против него». Документ президент США в итоге подписал. Встав, он достал из пиджака две конфеты Starbursts и швырнул на стол перед Меркель. При этом Трамп попросил канцлера ФРГ больше «не говорить, что ничего не дает ей».