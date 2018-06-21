Мы в соц.сетях:
Гудков без объяснения причин отказал в аккредитации журналисту ФАН-ТВ

Гудков без объяснения причин отказал в аккредитации журналисту ФАН-ТВ

 ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы

ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы
Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

 Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского
Вашингтон хочет добиться снижения торговых барьеров для американских компаний

Вашингтон хочет добиться снижения торговых барьеров для американских компаний

 Опрос: почти 40 процентов американцев считают, что отношения США с РФ улучшатся

Опрос: почти 40 процентов американцев считают, что отношения США с РФ улучшатся
Гудков без объяснения причин отказал в аккредитации журналисту ФАН-ТВ

Гудков без объяснения причин отказал в аккредитации журналисту ФАН-ТВ

 ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы

ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы
Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

 Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского
Вашингтон хочет добиться снижения торговых барьеров для американских компаний

Вашингтон хочет добиться снижения торговых барьеров для американских компаний

 Опрос: почти 40 процентов американцев считают, что отношения США с РФ улучшатся

Опрос: почти 40 процентов американцев считают, что отношения США с РФ улучшатся
16:35   21 Июня 2018
Весь мир

Трамп на G7 бросался в Меркель конфетами — СМИ

Трамп на G7 бросался в Меркель конфетами — СМИ

По информации телеканала CBS, президент США Дональд Трамп бросил конфеты в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель по окончании саммита G7.

Встреча «большой семерки» прошла в канадской провинции Квебек. Об инциденте телеканалу рассказал аналитик и глава компании Eurasia Group Иэн Бреммер.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Меркель пытались уговорить Трампа на подписание совместного коммюнике. Американский лидер сидел недовольный, поскольку остальные лидеры альянса «объединились против него». Документ президент США в итоге подписал. Встав, он достал из пиджака две конфеты Starbursts и швырнул на стол перед Меркель. При этом Трамп попросил канцлера ФРГ больше «не говорить, что ничего не дает ей».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#сша #меркель #германия #политика #трамп #канада #весь мир #трюдо #g7 #большая семерка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы
Компания «Антонов» официально заявила, что без ее ведома никто не имеет ни права, ни возможности изготавливать самый грузоподъемный серийный самолет в мире Ан-124 «Руслан».
15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия

Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина

11:20   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы