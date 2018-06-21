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16:32   21 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Киев должен производить ракеты, которые смогут достать до Москвы и Петербурга, заявил украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В интервью изданию "Обозреватель" он отметил, что Украина должна усовершенствовать ракеты "Гарпун" и "Гром-2" - их дальность должна вырасти до нескольких тысяч километров, чтобы суметь дотянуться до европейской части России. Романенко подчеркнул важность своих слов и отметил, что не шутит.

Также генерал признал, что у Киева возникнут проблемы с реализацией таких программ из-за международных ограничений. Так, максимальная дальность ракеты класса "земля-земля" составляет 300 километров.

Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Однако Романенко считает, что Киев может обойти ограничения с помощью ракет воздушного базирования, если такие были бы у страны. Однако на их производство уйдет много времени.

Романенко известен своими скандальными высказываниями о России. В октябре он утверждал, что Москва якобы собирается вторгнуться на Украину с помощью подводных лодок.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #украина #ракеты #гром 2 #гарпун
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