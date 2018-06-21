Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР

Актёр подчеркнул, что никого не собирается благодарить за собственную славу.

Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе объяснил, что вовсе не ненавидит СССР — немецкое издание Deutsche Welle неверно истолковало его слова. На самом деле артист говорил о нелюбви к гербу Советского Союза.

«Это самое бездарное произведение из всех существующих. Гражане бывшего СССР здесь ни при чем», — сообщил Кикабидзе радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что новость о распаде Советского Союза его одновременно шокировала и обрадовала. К тому времени режим себя изжил — уверен артист.

Ранее заявление актера о ненависти к СССР вызвало широкий общественный резонанс. Слова Кикабидзе раскритиковали, поскольку известность он приобрел именно в этой стране. В ответ артист заметил, что сделал себя сам и не обязан никого благодарить за успех.