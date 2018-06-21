Мы в соц.сетях:
Гудков без объяснения причин отказал в аккредитации журналисту ФАН-ТВ

Гудков без объяснения причин отказал в аккредитации журналисту ФАН-ТВ

 ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы

ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы
Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

 Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского
Вашингтон хочет добиться снижения торговых барьеров для американских компаний

Вашингтон хочет добиться снижения торговых барьеров для американских компаний

 Опрос: почти 40 процентов американцев считают, что отношения США с РФ улучшатся

Опрос: почти 40 процентов американцев считают, что отношения США с РФ улучшатся
Гудков без объяснения причин отказал в аккредитации журналисту ФАН-ТВ

Гудков без объяснения причин отказал в аккредитации журналисту ФАН-ТВ

 ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы

ЛДПР предложила кандидата на пост мэра Москвы
Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Украинский генерал призвал Киев «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

 Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского
Вашингтон хочет добиться снижения торговых барьеров для американских компаний

Вашингтон хочет добиться снижения торговых барьеров для американских компаний

 Опрос: почти 40 процентов американцев считают, что отношения США с РФ улучшатся

Опрос: почти 40 процентов американцев считают, что отношения США с РФ улучшатся
16:27   21 Июня 2018
Россия

Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР

Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР

Актёр подчеркнул, что никого не собирается благодарить за собственную славу.

Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе объяснил, что вовсе не ненавидит СССР — немецкое издание Deutsche Welle неверно истолковало его слова. На самом деле артист говорил о нелюбви к гербу Советского Союза.

«Это самое бездарное произведение из всех существующих.  Гражане бывшего СССР здесь ни при чем», — сообщил Кикабидзе радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что новость о распаде Советского Союза его одновременно шокировала и обрадовала. К тому времени режим себя изжил — уверен артист.

Ранее заявление актера о ненависти к СССР вызвало широкий общественный резонанс. Слова Кикабидзе раскритиковали, поскольку известность он приобрел именно в этой стране. В ответ артист заметил, что сделал себя сам и не обязан никого благодарить за успех.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#общество #ссср #какабидзе
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы
Компания «Антонов» официально заявила, что без ее ведома никто не имеет ни права, ни возможности изготавливать самый грузоподъемный серийный самолет в мире Ан-124 «Руслан».
15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Две луны 27 июня 2018. Что происходит Весь мир

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

13:28   21 Июня 2018
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия

Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина

11:20   21 Июня 2018
Самое читаемое
Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

Клинцевич: Лидер Литвы, говоря о «российской угрозе», пытается отстраниться от политических реалий

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы