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16:18   21 Июня 2018
Россия

Диалог о снятии санкций с КНДР необходимо поощрять, заявил Небензя

Диалог о снятии санкций с КНДР необходимо поощрять, заявил Небензя

Наметившийся диалог о пошаговом ограничительных мер с Северной Кореи в случае денуклеаризации полуострова заслуживает поощрения, российская сторона намерена озвучить это в ООН.

Соответствующее заявление в четверг в беседе с представителями СМИ сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат добавил, что принятые по КНДР резолюции содержали не только пункты по санкциям, но и политические моменты, подразумевающие диалог, развивающийся в настоящее время. Он также упомянул о дорожной карте, принятую Россией и Китаем, которая де-факто осуществляется.

Первый в истории саммит США и Северной Кореи, в ходе которого состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского главы Ким Чен Ын, прошел 12 июня в Сингапуре. Политики встретились в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура мост.

По результатам переговоров президент США Дональд Трамп отметил, что подписал «подробный» документ с Пхеньяном и добавил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова стартует «очень скоро».

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Автор: Алла Ларионова
#сша #кндр #оон #политика #весь мир #небензя
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