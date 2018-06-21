Режиссера из Голливуда признали виновным убийстве украинки

Как пишет The Hollywood Reporter, режиссера, сценариста и мультипликатора Блейка Лейбела признали виновным в убийстве своей девушки Яны Касьян, уроженки Украины.

Инцидент произошел в мае 2016 года. Мать убитой обратилась в полицию. По ее словам, дочь пропала без вести. Правоохранительные органы обнаружили тело Яны Касьян в забаррикадированной квартире, принадлежавшей Лейбелу. Жилье находится в западном Голливуде. Также режиссера обвинили в пытках и нанесении увечий.

Патологоанатомы, обследовавшие тело Касьян, отметили, что девушка умирала мучительной смертью. Приговор Лейбелу объявят позже.

Касьян переехала в США четыре года назад. За три недели до смерти у Яны родилась дочь.