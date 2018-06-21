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15:55   21 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Татьяна Москалькова, которая является уполномоченным по правам человека в России, сообщила, что российскому консулу отказали в посещении журналиста Кирилла Вышинского. Об этом ее уведомил МИД Украины.

Кроме того, Москалькова направила в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) запрос на посещение украинским омбудсменом Людмилой Денисовой украинца Романа Сущенко. 

Российскому консулу на Украине отказали в посещении Вышинского

Сущенко приговорен в России к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж в РФ. В Центре общественных связей ФСБ ранее говорили, что Сущенко был кадровым сотрудником украинской разведки. Его задержали, когда он проводил шпионскую акцию. ФСБ уточняет, что украинец собирал информацию о деятельности ВС РФ и Росгвардии, которая является гостайной. Свою вину Сущенко не признал.

Москалькова рассказала, что взаимное помещение заключенных сейчас заторможено. 

«Я считаю, что раз я посетила в Омске человека, то зеркально имею право рассчитывать на посещение гражданина России на территории Украины, — подчеркнула омбудсмен, заявив, что ей почему-то не позволяют это сделать.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #москалькова #права человека #сущенко #вершинский
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