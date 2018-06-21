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15:38   21 Июня 2018
Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Компания «Антонов» официально заявила, что без ее ведома никто не имеет ни права, ни возможности изготавливать самый грузоподъемный серийный самолет в мире Ан-124 «Руслан».

«Только разработчик самолета ГП «Антонов» обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции», - уверены в «Антонове».

Киевский концерн, говоря о своей исключительности, конечно имеет в виду Ульяновский авиастроительный завод «Авиастар-СП», который накануне заказал за 9,5 миллионов рублей экспертизу оценки своих возможностей … по производству «Руслана». 

На самом деле производить «Русланы» ульяновцы уже очень скоро при желании смогут, но пока этого делать не будут. А оценка их текущих производственных возможностей проводится по совершенно другому поводу.

«Ильюшинцы» пытаются оптимизировать свои производственные возможности и использовать незадействованные «антоновские» мощности, чтобы нарастить производство собственных новых самолетов, включенных в программу развития вооруженных сил России, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А и Ил-276.

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Оптимизация производства новых «Илов»

Дело в том, что Ульяновский авиастроительный завод, заключая в 2012 году контракт на поставку ВС России 39 тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, стоимостью 140 миллиардов рублей, некорректно посчитал себестоимость производства. Тогда «ильюшинцы» конкурировали за него с украино-российским Ан-70 и пошли на хитрость, которая в последствии на фоне обесценивания рубля вылилась им в 1 миллиард рублей чистого убытка на каждом самолете.

Ремарка. А ведь как в воду глядели при этом. Представьте, что в том конкурсе выиграл бы Ан-70? И программа Ил-76 была бы заморожена как минимум до 2014 года.

Вариантов решения этой проблемы у них было ровно два. Либо пересмотреть цену за единицу, либо каким-то образом оптимизировать производство самолетов. А лучше было сделать и то, и другое. Военные согласились на пересмотр цены, но, чтобы быстро и в срок выполнить контракт, нужны еще и производственные мощности, причем, желательно, без больших капитальных затрат.

Суммарно только в составе ВКС РФ нужно заменить примерно 150-200 машин семейства Ил-76. А еще очень много подобных машин находится в эксплуатации зарубежных операторов, многие из которых захотят и далее летать на «ильюшинских» машинах. И этот рынок терять нельзя.

И еще не надо забывать, что на «подходе» запуск в серию более «легкого» собрата Ил-76МД-90А, среднего транспортного самолета Ил-276, которые должны срочно менять отрабатывающие последние годы эксплуатации Ан-12, а затем и Ан-72, которых суммарно только в составе ВС России и Нацгвардии насчитывается более 90 единиц.   

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Заделы «Ана» в дело

Итак, как мы уже сказали выше, под все это нужны соответствующие мощности. Причем, желательно, без больших капитальных затрат. И тут решили вспомнить о замороженных фактически стапельных мощностях Ан-124 «Руслан», часть из которых решено законсервировать на будущее, а часть использовать для наращивания производства новых «ильюшинских» транспортных машин.

Ведь если использовать уже имеющиеся цеха и часть дорогостоящего оборудования для производства семейства машин Ил-76, то можно получить колоссальный финансовый выигрыш уже сегодня (а это в том числе и не взятые кредиты и отсутствие необходимости уплаты процентов по ним), и таким образом хотя бы частично решить проблему убыточности производства. А еще это позволит гораздо быстрее выйти на плановые показатели выпуска машин (18-20 в год), которые просто необходимо иметь не позднее 2023 года (когда вся новая линейка транспортных «ильюшинцев» должна уже быть в серии), что также в лучшую сторону скажется на себестоимости производства.

Примечательно, что вопрос о перепрофилировании стапельных мощностей Ан-124 возник сразу после окончания модернизации парка этих самолетов по заказу МО России.

Итак, как видим, плюсов от данного решения руководства Ульяновского авиастроительного завода много, и все они никоим образом не связаны с возобновлением выпуска «Русланов».

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будут ли при этом строить «Русланы»?

По словам главы дивизиона Ильюшин в составе ОАК Алексея Рогозина, на сегодня вопрос восстановления производства Ан-124 на повестке дня остро не стоит.

Да, спрос на грузоперевозки в этом сегменте растет, но парк уже выпущенных самолетов может спокойно летать даже без помощи «украинских «партнеров» (к сотрудничеству с которыми ОАК всегда готова) еще как минимум до 2040 года.

При необходимости

При этом Россия уже практически решила вопросы с поставками необходимых запчастей и даже рассматривает вопрос постепенного перевода (при возникновении такой необходимости) парка самолетов Ан-124 на новый тип двигателя (например одной из версий перспективного ПД-35). 

Итак, киевские авиастроители могут пока не волноваться. Россия не собирается строить АНовские самолеты без них. У нее вдоволь своих разработок и волноваться украинским производителям авиационной техники нужно именно из-за этого, так как они благодаря глупости своего руководства оказались за бортом и смогли произвести за годы «гидности» всего несколько самолетов, и то из тех заделов, которые были у них на начало 2014 года.

мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

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Автор: Юрий Подоляка
#россия #украина #ил-76 #антонов #ан-124 #руслан #авиастроение #ильюшин
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