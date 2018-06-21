Я всегда буду против. Навальный забыл, что хотел повысить пенсионный возраст

А ведь еще в 2014 году инициатор митингов против пенсионной реформы Алексей Навальный говорил о неизбежности повышения возраста выхода на пенсию, обратили внимание в «Комсомольской правде».

Впервые предложение повысить пенсионный возраст блогер выдвинул в 2012 году. Он указал этот пункт в программе своей партии «Народный альянс».

Навальный объяснял, что повышение возраста неизбежно. И чем раньше начнется этот процесс, тем более безболезненным он будет. А все из-за увеличения продолжительности жизни.

В 2014 году, перелицевав партию, Алексей продублировал данный пункт в новой программе. Он продолжил настаивать на повышении пенсионного возраста. Предлагал начать процедуру незамедлительно, чтобы «минимизировать социальные издержки».

Но вот настал 2018 год. Продолжительность жизни россиян выросла, и правительство страны предложило повысить возраст выхода на пенсию (для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63-х). Но Навальный почему-то не рад, что его идею реализуют.

Наоборот, блогер объявил о проведении в 20 городах России митингов против пенсионной реформы. Он подчеркнул, что хочет «защитить» российских пенсионеров. Хотя программу партии так и не откорректировал. Похоже Навальный готов ухватиться за любую возможность, лишь бы добраться до власти.

Только маневр Алексея обречен на провал, предупредил лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Пенсионеры - самые преданные избиратели действующей власти. Они скорее «накостыляют» Навальному, чем поддержат его. Ведь они понимают необходимость указанной реформы.