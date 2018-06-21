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16:08   21 Июня 2018
Россия

Путин и Порошенко обсудили обмен удерживаемыми лицами

Путин и Порошенко обсудили обмен удерживаемыми лицами

Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко обсудили вопрос обмена задержанных граждан, а также возможность допуска омбудсменов к заключенным, заявили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, лидеры двух государств поговорили о ходе выполнении Минских соглашений и допустили возможность урегулирования конфликта в Донбассе в «Нормандском формате». В «Нормандскую четверку» входит Россия, Украина, Франция и Германия.

Стороны также обсудили ситуацию на Востоке Украины, с учетом прошедших в середине июня встречи министров иностранных дел двух стран.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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Автор: Надежда Егорова
#путин #порошенко #политика
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